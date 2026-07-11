Сили оборони відбили з початку доби 215 ворожих атак – Генштаб

З початку доби відбулося 215 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22:00 суботи.

"Противник завдав двох ракетних ударів із застосуванням семи ракет, здійснив 60 авіаційних ударів, скинув 160 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 5924 дрони-камікадзе та здійснив 2134 обстріли населених пунктів і позицій наших військ", – інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Слов'янському та Покровському напрямках, де агресор здійснив відповідно 22 та 33 штурмові та наступальні дії.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/41011