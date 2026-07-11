Причетні до розміщення військових складів у Вишневому встановлені – Зеленський

Посадовці "Укроборонпрому" які допустили розміщення військових складів у Вишневому встановлені і повинні бути притягнені до відповідальності, заявив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні в суботу.

"Сьогодні генерал-майор СБУ Поклад доповів перші результати: хто і на яких посадах в Укроборонпромі допустив, на жаль, що склади зі зброєю були у Вишневому. Пряма заборона цього – і нормами закону, і рішенням Ставки – все це було порушено. Конкретні посадові особи відомі, і позиція держави – кожен з них має бути притягнутий до справедливої відповідальності", – наголосив Зеленський.

За його словами йдеться про керівників двох державних підприємств.

"Слідство перевіряє діяльність заступників керівників, які відповідали за безпеку. Є також інші посадові особи, чиї дії та рішення теж будуть проаналізовані", – сказав президент і анонсував масштабні перевірки в Укроборонпромі та посилення контролю за діяльністю підприємств, які входять в його структуру.

"І відновлення зруйнованого має відбуватись швидше, це стосується не тільки Вишневого. Звісно, багато залежить від якості роботи в громадах та роботи в областях, але і на рівні уряду є що виправити. Будуть найближчим часом рішення", – наголосив Зеленський.