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Росіяни понад 30 разів атакували Дніпропетровщину, одна людина поранена – ОВА

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Росіяни понад 30 разів атакували Дніпропетровщину, одна людина поранена – ОВА
Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Російські окупанти станом на 18:30 в суботу, 11 липня, понад 30 разів атакували безпілотниками та артилерією два райони Дніпропетровщини, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"На Криворіжжі росіяни поцілили по Лозуватській, Карпівській та Зеленодольській громадах. Виникли пожежі. Понівечена інфраструктура. Постраждав 50-річний чоловік. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості", – написав Ганжа в телеграм-каналі.

Крім того, на Нікопольщині бив по Нікополю, Марганецькій, Червоногригорівській, Мирівській, Покровській міській та сільській громадах. Пошкоджені інфраструктура, адмінбудівля, понад два десятки приватних будинків і господарських споруд, авто.

 

#дніпропетровська #обстріли
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