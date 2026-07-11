На Херсонщині за добу внаслідок обстрілів постраждали 8 людей – прокуратура

Упродовж 11 липня 2026 року армія рф здійснювала обстріли Херсонщини ствольною артилерію та дронами, повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

"Станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії вісім людей отримали поранення", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Так, шість жителів Херсона та одна жінка, яка проживає у селі Кучерське постраждали впродовж дня від БпЛА, що використовував ворог. Серед травмованих – двоє співробітників закладу, що належить галузі охорони здоров'я.

Також в обласному центрі отримав травму співробітник місцевого комунального підприємства – наступив на міну-пелюстку.

Крім того, пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, гуртожиток, сільгосптехніка й приміщення підприємства, будівлі закладів системи охорони здоров'я, тролейбус, приватний автотранспорт.

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Прокурори спільно зі слідчими продовжують фіксацію наслідків обстрілів та документування воєнних злочинів, скоєних збройними формуваннями держави-агресора.