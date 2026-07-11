Подружжя російських шпигунів, яке коригувало удари по Одесі, отримало 15 років ув'язнення – СБУ

За доказовою базою військової контррозвідки та слідчих Служби безпеки України суд визнав винними у шпигунстві агентів російської воєнної розвідки, яких було затримано затримала у грудні 2022 року на коригуванні обстрілів Одеси та її околиць.

"Як з'ясувало розслідування, наведенням російських ракет займався громадянин рф, який раніше брав участь у бойових діях на території Чечні, а згодом переїхав в Одесу. Ще до початку повномасштабної війни чоловік був завербований російським гру для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України. До співпраці з російською спецслужбою він залучив свою дружину – колишню мешканку Нижньогородської області рф", – йдеться у повідомленні.

Після 24 лютого 2022 року воєнна розвідка країни-агресора активувала своїх агентів для наведення ракетних ударів по портовому місту. Для виконання завдання ворога подружжя шпигунів намагалося завербувати українського військовослужбовця, щоб отримати від нього координати зенітно-ракетних комплексів ЗСУ та логістичних центрів.

Крім цього, зловмисники завуальовано випитували потрібну їм інформацію у своїх знайомих під час побутових розмов. Зібрані відомості агенти позначали на гугл-картах і передавали рашистам через "зв'язкового" російського гру.

Основними цілями ворожих коригувальників були бойові позиції української ППО та логістичні склади Сил оборони.

За рішенням суду агенти отримали по 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.