Суд арештував без права внесення застави підозрюваного у справі "Скелі"

Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід для військовослужбовця, якого підозрюють у побитті колег у Харківській області, повідомляє Державне бюро розслідувань.

Згідно з повідомленням, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 7 вересня 2026 року без права внесення застави.

Військовослужбовець, який на момент вчинення злочинів проходив службу у полку "Скеля", підозрюється у побитті двох колег.

Як повідомлялося, у червні 2026 року видання "Бабель" опублікувало розслідування щодо 425-го окремого штурмового полку "Скеля", де від кінця 2025 року до весни 2026-го серед новобранців померли щонайменше 26 людей, і йдеться про смерті не внаслідок бойових дій. Родичі частини загиблих заявляють про несвоєчасне надання медичної допомоги та можливе насильство.

Сирський назвав ганебною оприлюднену історію і поклав вину за неї на окремих осіб, дії яких знецінюють досягнення і самого полку і штурмових військ загалом. "Не можна бойовий шлях цього полку спотворювати внаслідок дій оцих от окремих злочинців, які кидають тінь і на полк, і взагалі на Сухопутні війська, і на Збройні сили, на штурмові війська. А з іншого боку, звичайно, це контроль із боку командирів і відповідних органів, звичайно, і контроль повинен бути з боку суспільства, тому що якщо такі випадки стають відомі, то не треба їх замовчувати", – сказав він.

Він додав, що "ми зробимо все для того, щоб всі ці випадки були викриті, і всі порушники, в залежності від того, яке вони скоїли порушення, були покарані".

В межах розслідування можливих фактів насильства та неналежного поводження з військовослужбовцями ДБР затримало військовослужбовця, якому інкримінують побиття двох військовослужбовців у Харківській області. Йому повідомлено про підозру у порушенні статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями, що спричинило тілесні ушкодження середньої тяжкості, а також у насильстві щодо начальника, вчиненому в умовах воєнного стану – за ч. 2 ст. 406 та ч. 4 ст. 405 Кримінального кодексу України.