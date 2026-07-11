"Українська бронетехніка" спростовує заяви СБУ про постачання Силам оборони гранатометів неналежної якості

Гранатомети, які "Українська бронетехніка" поставила Силам оборони у виконання контракту з "Агенцією оборонних закупівель", були 2024 року виробництва, заявляє пресслужба компанії.

"За 2022-2026 роки ТОВ "Українська Бронетехніка" доставило Силам оборони близько 100 000 одноразових гранатометів, із яких близько 30 000 – гранатомети РПГ-75М виробництва чеського заводу "Zeveta". За ці роки компанія не отримала ЖОДНОЇ рекламації щодо якості гранатометів РПГ-75М. Уряди європейських країн передавали гранатомети даного виробника як матеріальну допомогу. Цією зброєю наші воїни знищили тисячі окупантів та сотні одиниць техніки", – йдеться у повідомленні в соцмережі Facebook.

Як зазначили в компанії, "Українська бронетехніка" в рамках процедури закупівлі одноразових протитанкових гранатометів в лютому 2026 року надала пропозиції від трьох різних виробників з країн НАТО, оскільки дане озброєння не виробляється в Україні. Наголошується, що в переговорній процедурі брало участь більше десятка інших українських та іноземних постачальників, які пропонували різноманітні гранатомети.

Після аналізу цінових та технічних параметрів, "Агенція оборонних закупівель" узгодила номенклатуру з Генеральним штабом ЗСУ та уклала контракт з ТОВ "Українська бронетехніка" на постачання гранатометів РПГ-75М 2024-го року виробництва.

"Отримавши аванс, наша компанія в рекордно короткі строки організувала постачання виробів. Під час постачання першої партії продукції в травні цього року, СБУ змушувало Командування Сил Логістики та "Агенцію оборонних закупівель" відмовитися від приймання товару – всупереч умовам державного контракту. Замість початку приймання товару за кількістю та якістю, гранатомети були прийняті на тимчасове зберігання. Не приймаючи продукцію на баланс та не допускаючи представників нашого підприємства до прийомки, представники військової частини та СБУ почали розкривати опломбовані ящики та, за їх словами, виявили позначки інших років виробництва на гранатометах", – заявили в "Українській бронетехніці".

Компанія наголошує, що постачання продукції здійснювалося з заводу-виробника в опломбованій тарі під воєнізованим конвоєм до військової частини ЗСУ. Представники компанії не мали жодного фізичного доступу до продукції.

Виробник продукції, сертифікований завод країни НАТО, компанія Zeveta (Чехія), підтвердив, що поставлені гранатомети є продукцією 2024 року виготовлення та надав всі необхідні документи АОЗ та правоохоронним органам.

"Завод-виробник офіційно роз’яснив технологію виробництва і допустимість використання окремих металевих комплектуючих попередніх років виготовлення при використанні абсолютно нових піротехнічних компонентів. Витяг з заяви додається. Зазначимо, що за весь час "розслідування", СБУ не надсилає жодних запитів правоохоронним органам Чехії чи заводу-виробнику. Це свідчить про небажання встановити об’єктивні обставини", – наголосили в "Українській бронетехніці".

Компанія наголошує, що державний контракт з "АОЗ" передбачає чіткий процес приймання продукції: в разі наявності підозр чи зауважень по якості, передбачена процедура рекламаційної та гарантійної роботи. Відносини постачання регулюються винятково господарським правом та не є підслідністю СБУ.

"Офіційні заяви СБУ жодним чином не стосуються реальних обставин справи. Ми вважаємо, що справа відкрита штучно. Як і показовий напад на топ-менеджера нашого підприємства, ці дії є залякуванням та тиском на наше підприємство. Враховуючи критичну ситуацію на певних ділянках фронту, закликаємо керівництво СБУ та ОГПУ до об’єктивності", – резюмується в заяві.

Як повідомлялося, 9 липня компанія "Українська бронетехніка" заявила, що заступника директора підприємства було побито працівниками правоохоронних органів у його оселі під час обшуку під час обшуку, який проводився СБУ.

В свою чергу в СБУ заперечили застосування фізичного насильства під час обшуків, заявивши, що слідчі дії відбувалися в межах Кримінального процесуального законодавства.

СБУ заявляє про викриття закупівлі для Сил оборони одноразових протитанкових гранатометів РПГ-75М неналежної якості за завищеною вартістю. "Українська бронетехніка" звинувачується у постачанні гранатометів 1980-х років замість сучасного озброєння.