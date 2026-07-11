В Сумах внаслідок удару чотири людини загинули, 17 постраждали – ОВА

Росіяни вдарили по Сумам двома керованими авіаційними бомбами, повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"Дві керовані авіабомби ворога вдарили по людному місцю, де перебували цивільні, рухалися автомобілі та громадський транспорт. В епіцентрі одного з ударів – дорога та зупинка громадського транспорту. Ще один удар був спрямований по об’єкту інфраструктури. росіяни не полишають спроб знищити систему життєзабезпечення міста. Ворог чітко усвідомлював, що під ударом опиняться і цивільні", – написав Григоров в телеграм-каналі.

Внаслідок удару четверо людей загинули, серед них дитина. Наразі відомо про 17 постраждалих, з них троє у важкому стані.

Вибуховою хвилею пошкоджені багатоповерхові будинки навколо місць влучань. Вибито сотні вікон і балконних рам.