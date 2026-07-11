В Одесі внаслідок удару постраждали троє людей, з них двоє госпіталізовані – ОВА

Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Одесі зросла до п’яти, повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"На жаль, двоє людей загинуло. Ще троє постраждало, з них двоє госпіталізовано, їм надається необхідна медична допомога. На місці триває ліквідація наслідків ворожого удару", – написав Кіпер в телеграм-каналі.

Як повідомлялося, російські окупанти завдали удару по об’єкту інфраструктури в Одесі у суботу під час повітряної тривоги. Раніше було відомо про двох загиблих і одного постраждалого.