Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

В Одесі внаслідок удару постраждали троє людей, з них двоє госпіталізовані – ОВА

1 хв читати
Додати як джерело

Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Одесі зросла до п’яти, повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"На жаль, двоє людей загинуло. Ще троє постраждало, з них двоє госпіталізовано, їм надається необхідна медична допомога. На місці триває ліквідація наслідків ворожого удару", – написав Кіпер в телеграм-каналі.

Як повідомлялося, російські окупанти завдали удару по об’єкту інфраструктури в Одесі у суботу під час повітряної тривоги. Раніше було відомо про двох загиблих і одного постраждалого.

#одеса #ракетний_удар
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

ППО України збила 111 з 121 ворожих БпЛА та 2 авіаційні ракети Х-59/69, зафіксовано влучання балістичних та керованих авіаційних ракет

ППО України збила 111 з 121 ворожих БпЛА та 2 авіаційні ракети Х-59/69, зафіксовано влучання балістичних та керованих авіаційних ракет

Сили оборони України у ніч на суботу знешкодили 111 з 121 безпілотника противника а також дві авіаційні ракети Х-59/69, проте зафіксовано влучання ба…

Читати