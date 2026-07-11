Посол України в Польщі вшанував пам'ять жертв Волинської трагедії у Волинському сквері у Варшаві

У День пам’яті жертв Волинської трагедії Посол України в Республіці Польща Василь Боднар поклав вінок до пам’ятника жертвам у Волинському сквері у Варшаві, повідомляє Посольство України у Польщі.

"Гідне вшанування пам’яті кожної жертви є нашим спільним обов’язком. Україна виступає за встановлення всієї історичної правди, продовження пошукових та ексгумаційних робіт і фаховий діалог між істориками. Україна і Польща мають складну історію, але також мають спільне майбутнє. Саме тому ми повинні разом вшанувати пам’ять загиблих, знайти правду та будувати взаємини на основі поваги і довіри", – йдеться у повідомленні в Facebook.

Як повідомлялося, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш прибув з візитом до України та в суботу відвідав церковну службу в селищі Олика Луцького району Волинської області в пам’ять про поляків, загиблих в роки Другої світової війни.

11 липня у Польщі відзначають День пам’яті жертв Волинської трагедії.