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Сенатор США Ліндсі Грем відвідав виробництво дронів SkyFall

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Сенатор США Ліндсі Грем відвідав виробництво дронів SkyFall
Фото: пресслужба SkyFall

Сенатор США Ліндсі Грем у рамках свого візиту до України ознайомився з процесами розробки та виготовлення важких дронів-бомберів Vampire, відомих також як "Баба Яга", FPV-дронів Shrike різних модифікацій і перехоплювачів "шахедів" – P1-SUN, йдеться у суботу у релізі компанії-виробника цих дронів SkyFall.

"Вважаю, що для Америки було б величезною помилкою не співпрацювати з Україною у сфері безпілотників. Вони готові допомагати нам, тому що ми були готові підтримувати Україну в найважчі часи", – цитуються у повідомленні слова американського сенатора.

На його думку, це виробництво одно з найсучасніших та передових у світі, "адже необхідність – це "мати" всіх винаходів".

Команда SkyFall зазначила, що також представила нові технологічні рішення, які незабаром з’являться на полі бою. Окремо сенатору презентували можливості Академії SkyFall, яка здійснює підготовку пілотів, техніків та інструкторів для роботи з безпілотними системами.

Сторони обговорили перспективи українсько-американської взаємодії у сфері оборонних інновацій та можливі напрями технологічного партнерства.

SkyFall – українська технологічно-оборонна компанія, яка об’єднує великий R&D-центр, масштабовані виробничі лінії та сертифіковану Академію SkyFall для навчання пілотів інструкторів та техніків.

#грем_ліндсі #візит #skyfall
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