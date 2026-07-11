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Генштаб повідомляє про ураження полігону біля окупованого Докучаєвська та місць зосередження окупантів

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Генштаб повідомляє про ураження полігону біля окупованого Докучаєвська та місць зосередження окупантів
Фото: Генштаб ЗСУ

Підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих військових цілей російських окупантів в п’ятницю та в ніч на суботу, серед них віськовий полігон, пункти управління дронами, місця зосередження живої сили ворога.

"Уражено загальновійськовий полігон "Кальміуське" у районі Докучаєвська Донецької області. Ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються", – повідомляється в телеграм-каналі Генерального штабу Збройних сил України.

Також уражено пункти управління БпЛА противника у районах Крисанового Бєлгородської області РФ та окупованого Першотравневого Запорізької області, а також райони зосередження живої сили противника в окупованій Горлівці Донецької області та Карижах Курської області РФ.

Генштаб також повідомляє про уточнення результати попередніх уражень, зокрема, по нафтовим терміналам та нафтопереробним заводам противника, а також зазначає, що прямі збитки від ураження АТ "ФНВЦ "Титан-Барикади" у російському Волгограді 27 червня становлять $105 млн.

Також повідомляється, що внаслідок ураження аеродрому "Борисоглебськ" у Воронезькій області РФ 8 липня відбулося займання 28 цистерн з авіаційним гасом загальним об’ємом 1600 куб м.

Як повідомлялося, Сили безпілотних систем Збройних сил України уразили 76 суден російського "тіньового флоту" в Азовському морі протягом неповного тижня, з яких 28 лише минулої ночі. Всього протягом ночі у оперативній глибині противника по Криму та південній частині тимчасово окупованих територій було відпрацьовано 53 законних військових цілей, в т.ч. флот та енерговузли. Ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються.

#генштаб_зсу #цілі #ураження
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