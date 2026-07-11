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Короткочасні дощі та грози очікуються в Україні в неділю та понеділок, ночі будуть прохолодними

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Короткочасні дощі та грози очікуються в Україні в неділю та понеділок, ночі будуть прохолодними

Короткочасні дощі та грози очікуються в Україні місцями в неділю, 12 липня, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 20-25°; на півдні та південному сході країни вночі 13-18°, вдень 23-28°.

В Києві 12 липня місцями короткочасні дощі. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 22-24°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 12 липня найвища температура вдень була 35,1° в 1922р., найнижча вночі 9,4° в 1904р.

У понеділок, 13 липня, в Україні місцями, вдень у північних областях повсюди короткочасні дощі, грози. Лише на сході та південному сході країни без опадів.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 20-25°; на півдні країни вночі 15-20°, вдень 23-28°.

В Києві 13 липня короткочасні дощі. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 22-24°.

#прогноз_погоди
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