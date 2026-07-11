Запобіжні заходи обрані ще трьом учасникам заворушень у Сихівському районі Львова – Офіс генпрокурора

Офіс генерального прокурора України повідомляє про обрання в суботу запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою без права внесення застави ще трьом учасникам заворушень та нападу на військовослужбовців у Сихівському районі міста Львова 8 липня.

"Мова йде про двох чоловіків віком 21 та 28 років, які організовували та підбурювали присутніх до вчинення протиправних дій у ніч проти 9 липня на Сихові. Окрім цього вони особисто брали активну участь в пошкодженні службового позашляховика військовослужбовців Сихівського РТЦК та СП – блокували його рух, стрибали по автівці, а пізніше перекинули її", – повідомляється в телеграм-каналі Офісу генпрокурора в суботу.

Третій чоловік, 45-річний львів’янин, як зазначають у відомстві, "провокував конфлікт з військовослужбовцем ТЦК, а також шарпав його та намагався зірвати військову форму, словесно ображаючи".

Як повідомлялося, увечері 8 липня у Сихівському районі Львова на вулиці Червоної Калини під час мобілізаційних заходів виник конфлікт між ТЦК та місцевими жителями. Під час сутички натовп перевернув і пошкодив службовий автомобіль ТЦК. За повідомленням Офісу генпрокурора, у конфлікті та сутичках брали участь близько 200 людей.

Одного з нападників, 23-річного львів’янина, якого затримали 9 липня, суд відправ під арешт строком на 60 діб без права застави.

10 липня Служба безпеки України спільно з Національною поліцією затримала ще чотирьох учасників нападу на військових та правоохоронців. "За матеріалами справи, затриманими є: 21-річний і 45-річний мешканці Львова та двоє 28-річних військових, один з яких самовільно залишив військову частину", – повідомили в спецслужбі.

Наразі затриманим готують повідомлення про підозру відповідно до вчинених злочинів за ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період) та ст. 407 (самовільне залишення військової частини або місця служби) Кримінального кодексу України.