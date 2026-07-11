Алфьоров: Україна визнає Волинську трагедію, а ексгумації є доказом цього

Голова Українського інституту національної пам’яті (УІНП) Олександр Алфьоров заявив, що Київ визнає Волинську трагедію, а питання пошуку та ексгумації жертв має залишатися важливим елементом історичного діалогу між Україною та Польщею.

"Це є прямим доказом того, що українська сторона визнає існування Волинської трагедії", – сказав Алфьоров в інтерв’ю Польському агентству преси (PAP).

За його словами, дозволи на проведення ексгумацій надалі видаватимуться. Він наголосив, що протягом останніх півтора року у сфері пошуку та дослідження місць поховань було досягнуто найбільшого прогресу за багато років.

Коментуючи відзначення 11 липня в Польщі Дня пам’яті жертв Волинської трагедії, Алфьоров повідомив, що в Україні традиційно відбуваються богослужіння за жертвами трагічних подій 1939-1947 років – як поляками, так і українцями. За його словами, цього року такі заходи пройдуть у православних, римо-католицьких та греко-католицьких храмах. Голова УІНП також наголосив, що Україна вшановує жертв Катинського злочину та акції "Вісла".

Коментуючи суперечки навколо постаті Степана Бандери та Національного пантеону України, Алфьоров заявив, що питання історії мають залишатися сферою роботи професійних істориків, а не політичних дискусій. "Завдання істориків – досліджувати факти, джерела та представляти наукові висновки", – сказав він.

За словами голови УІНП, пошукові роботи в Україні вже проводили польські експедиції. Нині сторони очікують на початок ексгумаційних робіт. "Незалежно від існуючих суперечок, ці роботи мають продовжуватися. Зупинка пошуків та ексгумацій не сприятиме ані діалогу, ані порозумінню між народами", – наголосив він.

Альфьоров також висловив сподівання, що Україна зможе цього року розпочати пошукові, а можливо й ексгумаційні роботи у населених пунктах Сагринь або Ласків на території Польщі після отримання відповідних дозволів польської сторони.

Як повідомлялося, 11 липня міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш прибув з візитом до України та в суботу відвідав церковну службу в селищі Олика Луцького району Волинської області в пам’ять про поляків, загиблих в роки Другої світової війни. "Пам’ять – наш обов’язок. Правда – основа примирення!", – написав він в соцмережі Х.