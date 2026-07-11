Міністр оборони Польщі прибув до України та вшанував пам'ять поляків, загиблих у роки Другої світової

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш прибув з візитом до України та в суботу відвідав церковну службу в селищі Олика Луцького району Волинської області в пам’ять про поляків, загиблих у роки Другої світової війни.

"Є місця, де земля досі пам’ятає. Олика, поблизу Луцька на Волині, – одне з тих місць, де історія залишила одну з найглибших ран на нашій нації. Ми віддаємо шану жертвам і згадуємо в молитві під час Святої Меси тисячі невинних поляків, чиї життя були забрані лише тому, що вони були поляками", – написав Косіняк-Камиш в соцмережі Х.

Повідомлення він проілюстрував фотографією на фоні покинутого римо-католицького храму, на якій він став на коліно перед встановленим дерев’яним хрестом, біля якого двоє польських військовослужбовців тримали почесну варту. У службі взяли участь численні представники римо-католицького духовенства.

"Пам’ять – наш обов’язок. Правда – основа примирення!", – наголосив Косіняк-Камиш.

Днем раніше очільник польського оборонного відомства анонсував свою поїздку до української Волині на 83-ту річницю Кривавої Неділі, щоб віддати шану загиблим. "Протягом багатьох років єпископ луцький Віталій Скомаровський організовує там жалобні урочистості. Наші думки й молитви будуть з усіма, хто загинув лише тому, що вони були поляками. Не про помсту, а про пам’ять і правду благають жертви", – написав він.

11 липня у Польщі відзначають День пам’яті жертв Волинської трагедії.