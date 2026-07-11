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Окупанти поцілили по тролейбусу в Херсоні, без постраждалих – міськадміністрація

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Російські окупанти атакували з дрона тролейбус в Херсоні в суботу, постраждалих вдалося уникнути, повідомив очільник міської військової адміністрації Ярослав Шанько.

"Російські терористи продовжують атакувати громадський транспорт у Херсоні. Близько 11.00 ворог скинув вибухівку з дрона біля тролейбуса в Дніпровському районі. На цю годину інформація про поранених не надходила", – написав Штанько в Телеграм, проілюструвавши повідомленні фотографією пошкодженого тролейбусу.

Як повідомлялося, 8 липня зранку російські окупанти атакували в Херсоні маршрутний мікроавтобус, внаслідок чого загинула місцева мешканка, ще постраждали шестеро людей. 1 липня ворог також атакував з дрона маршрутний мікроавтобус, загинули двоє людей і ще семеро дістали мінно-вибухові травми, одна з поранених пізніше померла в лікарні. Внаслідок атаки на маршрутки 19 червня було четверо постраждалих, 16 червня – один загиблий та двоє постраждалих, включаючи водія, 13 травня – семеро постраждали, включаючи водія, 2 травня – двоє загинули, вісім були поранені.

11 квітня окупанти атакували у Херсоні дроном тролейбус, водія було ушпиталено у важкому стані, він помер у лікарні.

#тролейбус #херсон #бпла_рф
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