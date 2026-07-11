Двоє загиблих в Одесі внаслідок ракетного удару по об'єкту цивільної інфраструктури – обладміністрація

Двоє жителів Одеси загинули, один отримав поранення внаслідок удару російських окупантів по об’єкту цивільної інфраструктури в місті в суботу, повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Внаслідок ракетного удару по Одесі, за попередніми даними, на жаль, двоє людей загинуло. Ще одна людина постраждала: 24-річний чоловік отримав осколкове поранення. Під удар потрапив об’єкт цивільної інфраструктури", – написав Кіпер в Телеграм.

За його словами, на місці удару працюють відповідні служби. Постраждалому надається необхідна медична допомога. Триває ліквідація наслідків ворожого удару.

Як повідомлялося, російські окупанти завдали удару по об’єкту інфраструктури в Одесі у суботу під час повітряної тривоги. Повідомлялося, що, за попередніми даними, внаслідок удару є постраждалі.