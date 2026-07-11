Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Двоє загиблих в Одесі внаслідок ракетного удару по об'єкту цивільної інфраструктури – обладміністрація

1 хв читати
Додати як джерело

Двоє жителів Одеси загинули, один отримав поранення внаслідок удару російських окупантів по об’єкту цивільної інфраструктури в місті в суботу, повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Внаслідок ракетного удару по Одесі, за попередніми даними, на жаль, двоє людей загинуло. Ще одна людина постраждала: 24-річний чоловік отримав осколкове поранення. Під удар потрапив об’єкт цивільної інфраструктури", – написав Кіпер в Телеграм.

За його словами, на місці удару працюють відповідні служби. Постраждалому надається необхідна медична допомога. Триває ліквідація наслідків ворожого удару.

Як повідомлялося, російські окупанти завдали удару по об’єкту інфраструктури в Одесі у суботу під час повітряної тривоги. Повідомлялося, що, за попередніми даними, внаслідок удару є постраждалі.

#одеса #жертви #ракетний_удар
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

ППО України збила 111 з 121 ворожих БпЛА та 2 авіаційні ракети Х-59/69, зафіксовано влучання балістичних та керованих авіаційних ракет

ППО України збила 111 з 121 ворожих БпЛА та 2 авіаційні ракети Х-59/69, зафіксовано влучання балістичних та керованих авіаційних ракет

Сили оборони України у ніч на суботу знешкодили 111 з 121 безпілотника противника а також дві авіаційні ракети Х-59/69, проте зафіксовано влучання ба…

Читати