СБС за ніч завдали ударів по 28 судах тіньового флоту РФ в Азовському морі – командувач

Командувач Сил безпілотних систем Збройних сил України (СБС ЗСУ) Роберт "Мадяр" Бровді повідомив про ураження 76 суден російського "тіньового флоту" в Азовському морі протягом неповного тижня, з яких понад третина – минулої ночі.

"28 суден тіньового де-флоту рф впольовано за ніч 11 липня у Азовському морі Птахами СБС. Всього уражено 76 суден протягом 6 діб (06-11.07.26)… Тіньовий нафтофлот відчутно худне, тиждень дефолту триває. Виглядає, що зупинено рух через Керченську протоку", – написав Бровді в Телеграм в суботу.

Він уточнив, що в ніч на суботу СБС завдали ударів по 21 танкеру, чотирьох буксирах, двох суховантажах та одному спецплавзасобу, які перебували в акваторії Азовського моря. За словами командувача СБС, було зафіксовано 73 результативних влучання.

"Всього протягом ночі у оперативній глибині противника по Криму та південній частині ТОТ відпрацьовано 53 законних військових цілей, в т.ч. флот та енерговузли. Операція "Кримський рубильник off" безтермінова… Технологічне приниження імперії триває. Вона ляже через Крим", – повідомив Бровді, додавши, що "Крим відгодуємо та відбудуємо".

Генеральний штаб Збройних сил України підтверджує інформацію про ураження 21 танкера, буксирів, суховантажів та інших плавзасобів противника у ніч на 11 липня в акваторії Азовського моря в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора.

"Танкери використовуються для транспортування нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій, забезпечуючи надходження коштів для фінансування збройної агресії проти України. Також уражено чотири буксири, два суховантажні судна та земснаряд, які використовуються противником для забезпечення військової логістики, перевезення вантажів і підтримки діяльності портової інфраструктури", – йдеться в повідомленні Генштабу в Телеграм.

Ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються.