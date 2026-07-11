Командувач Нацгвардією: Фокусуємось на розвитку безпілотних систем, мідлстрайках та забезпеченні озброєнням і технікою

Командувач Національної гвардії України Олександр Півненко повідомив про відвідини підрозділів Першого корпусу "Азов", Другого корпусу "Хартія" та Центру спеціального призначення "Омега", які виконують бойові завдання у Хакрівській та Донецькій областях.

"Розвиток безпілотних систем, нарощення спроможностей із виконання мідлстрайків, посилення оборони та забезпечення підрозділів озброєнням і технікою – те, на що ми фокусуємо увагу. Ефективність дронів та продумана оборона наших підрозділів не дає противнику змоги просуватися і виконувати свої завдання. А кількість втрат живої сили і техніки ворога стабільно висока", – написав Півненко в Телеграм у суботу.

Він наголосив, що, попри складну ситуацію на фронті, "наші воїни впевнено стримують ворога, знищують його живу силу, техніку й логістику".