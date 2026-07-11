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Начальник тилу навчального підрозділу ЗСУ засуджений на 10 років за розкрадання продуктів для військових

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Начальник тилу навчального підрозділу ЗСУ засуджений на 10 років за розкрадання продуктів для військових

Посадовця військової частини, викритого у 59 епізодах розкрадання їжі для військовослужбовцыв, засуджено до десяти років позбавлення волі, повідомляється на сайті Офісу генерального прокурора України.

"Начальника тилу одного з навчальних підрозділів ЗС України засуджено до 10 років позбавлення волі за розкрадання продуктів, призначених для харчування військовослужбовців. За даними обвинувачення, під час приготування страв у їдальні використовували менше продуктів, ніж зазначали у бухгалтерських документах. Надлишки – м’ясо, крупи, цукор, масло, ковбасні вироби, яйця та олію – забирали й продавали цивільним. Начальник тилу особисто вивозив продукти з території підрозділу на автомобілі", – йдеться у повідомленні.

З червня 2024 року по січень 2025 року правоохоронці зафіксували 59 таких епізодів. Збитки державі становлять близько 500 тис. грн. У січні 2025 року посадовця викрили та затримали.

За публічного обвинувачення прокурорів Деснянської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону суд визнав його винним за ч. 4 ст. 410 Кримінального кодексу України (привласнення військового майна в умовах воєнного стану). Йому призначено покарання у вигляді десяти років позбавлення волі з позбавленням військового звання "майор".

Справа начальниці їдальні, яка, за даними обвинувачення, діяла разом із ним, наразі перебуває на розгляді суду.

#вч #продукти #розкрадання
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