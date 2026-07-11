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Попри санкції Порошенко передав чергову партію квардроциклів та пилорам підрозділам Сил оборони

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Попри санкції Порошенко передав чергову партію квардроциклів та пилорам підрозділам Сил оборони
Фото: https://www.facebook.com/petroporoshenko/

Народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко повідомив про передачу чергової партії техніки військовим на фронт після рішення Верховного суду України відмовити у скасуванні санкцій проти нього.

"Зараз поруч зі мною представники 23 героїчних підрозділів, які отримують нашу техніку десятки квадроциклів та мобільні пилорами для фронту. Для воїнів 33 ОМБр ми передаємо причеп для перевезення роботизованих комплексів", – написав Порошенко у Facebook.

За його словами, загальна кількість переданих у ЗСУ квадроциклів вже перевищила 400, кількість мобільних пилорам – 50. "А ще – сотні екскаваторів, прально-душових комплексів та десятки тисяч дронів. Якби не ці ганебні санкції, ми б змогли допомогти набагато більшій кількості військових", – наголосив політик.

Він назвав рішення Верховного суду ганебним і зазначив, що "якщо щоразу, коли проти того, хто не сподобався президенту, застосовуватимуть санкції, переслідуватимуть опозицію та громадських активістів, нас ніколи не приймуть до ЄС".

У той же час Порошенко наголосив, що "ми маємо мотивацію, працюємо далі заради воїнів і війська – нас ніхто не зламає".

Як повідомлялося, Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду у п’ятницю відмовив Порошенку у задоволенні позову щодо скасування санкцій, введених рішенням Ради національної безпеки і оборони. Рішення було ухвалене з окремими думками двох суддів колегії з п’яти суддів, що розглядали цю справу. "Ми точно будемо подавати (оскарження – ІФ-У) на Велику палату. Але я твердо переконаний, що ми виграємо ЄСПЛ", – сказав політик.

#європейська_солідарність #порошенко #техніка #сили_оборони
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