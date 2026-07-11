ДТЕК повідомив про відновлення енергопостачання Успенського собору Лаври

Енергопостачання Успенського собору Києво-Печерської Лаври в Києві відновлене після того, як було припинене внаслідок російської атаки, повідомляє енергохолдинг ДТЕК в Телеграм у суботу вранці.

"Києво-Печерська Лавра знову зі світлом після обстрілу. Після російської атаки Успенський собор залишився без електрики. Роботи були надзвичайно складними, але енергетики ДТЕК повернули світло до однієї з найважливіших святинь України та всієї Європи. Це дозволить продовжити відновлення Успенського собору", – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, п’ятеро людей загинули та 35 постраждали внаслідок російської атаки по Києву в ніч проти 15 червня. Щонайменше 26 житлових будинків було пошкоджено, горів дах Успенського собору Києво-Печерської лаври. Зокрема, влучання російського безпілотника Shahed завдало значної шкоди зовнішньому вигляду та інтер’єру Успенського собору, також постраждали сусідні історичні споруди, включаючи елементи фортифікаційного комплексу Лаври та вежу Івана Кушника.

За оцінками генерального директора національного заповідника "Києво-Печерська лавра" Максима Остапенка, збитки Києво-Печерської лаври від російського обстрілу перевищують 500 млн грн, а реставраційні роботи і відновлення може тривати близько двох років.