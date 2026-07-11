В Сумській та Чернігівській областях від російських дронів постраждали троє людей – ДСНС

Одна людина постраждала у Чернігівській області внаслідок удару російського БпЛА, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій в суботу.

"У Новгород-Сіверському районі через влучання загорілися автомобілі. У Корюківському районі зайнявся житловий будинок. Рятувальники ліквідували пожежі", – йдеться в повідомленні.

Двоє людей отримали поранення внаслідок удару російського БпЛА у сусідній Сумській області.

"У Тростянецькій громаді російський дрон влучив в об’єкт цивільної інфраструктури. У Білопільській громаді під удар потрапила нежитлова будівля. Співробітники ДСНС ліквідували всі осередки займання", – повідомили у відомстві.