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Зеленський: Окупанти атакували вночі Київ та 4 області, більшість цілей вдалося збити, але не балістику

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Зеленський: Окупанти атакували вночі Київ та 4 області, більшість цілей вдалося збити, але не балістику
Фото: ДСНС Києва

Житлові будинки, офіси та богословська семінарія були пошкоджені у Києві під час російської атаки в ніч на суботу, повідомив президент України Володимир Зеленський, підтвердивши інформацію про поранення 11 людей, у тому числі дитини.

"Ще до оголошення повітряної тривоги були влучання по цивільній інфраструктурі. На місцях працюють оперативні служби… Триває ліквідація наслідків обстрілу і в Одеській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях", – написав Зеленський в Телеграм у суботу.

За його словами, РФ застосувала проти України вночі понад 120 дронів та 12 ракет, з них половина – балістичні.

"Більшість цілей нашим захисникам вдалося збити, але не балістику. Очікуємо від партнерів виконання обіцянок щодо пакетів підтримки для захисту наших людей, про які було домовлено під час засідання НАТО. Треба рухатися максимально швидко по домовленостях щодо ліцензій на "петріоти" та спільного європейського проєкту антибалістики", – наголосив Зеленський.

#балістика #атаки_рф
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