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США хочуть, щоби за підсумками переговорів з Іраном в Омані судноплавство в Ормузькій протоці здійснювалося безперешкодно, – ЗМІ

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США хочуть, щоби за підсумками переговорів з Іраном в Омані судноплавство в Ормузькій протоці здійснювалося безперешкодно, – ЗМІ

У Вашингтоні очікують, що після запланованих на суботу консультацій з Іраном в Омані всі обмеження на судноплавство в Ормузькій протоці буде знято, воно знову відбуватиметься у звичайному режимі, як до початку конфлікту в регіоні, повідомляє CBS із посиланням на джерело серед американських державних службовців.

"Якщо іранці не дотримуватимуться такої позиції, – сказав чиновник, – це не буде хорошим днем для них", – інформує телеканал.

Раніше Axios також повідомляв, що США вимагають від Ірану не пізніше суботи публічно визнати Ормузьку протоку повністю відкритою для суден.

Своєю чергою один зі співрозмовників CBS зазначив, що президент США Дональд Трамп поки що надав американським переговірникам можливості для укладення угоди з Іраном, але не дав багато часу. Інший чиновник пояснив, що якщо Іран не зможе виконати найпростішу, на думку США, частину домовленостей – відкрити Ормузьку протоку, то переговірники ніколи не зможуть перейти до складнішої проблеми з іранською ядерною програмою.

Також раніше CBS із посиланням на джерела повідомляв, що іранські переговірники в приватному порядку визнали, що нещодавні удари по суднах в Ормузькій протоці були помилкою з боку Тегерана. За їхньою версією, удари завдавалися за розпорядженням групи прихильників жорсткої лінії щодо США.

Однак, за інформацією CBS, у Вашингтоні дотримуються іншої точки зору: там вважають, що меморандум США та Ірану дав змогу відкрити південний шлях через Ормузьку протоку – вздовж Оману, на додачу до північного біля Ірану; Тегеран був здивований тим, наскільки інтенсивними стали перевезення південним маршрутом, скільки нафти та газу почали транспортувати ним, і тоді іранська сторона вдалася до контрзаходів.

8 липня стало відомо, що Центральне командування ПСО США почало завдавати ударів по Ірану у відповідь на нещодавні іранські обстріли танкерів в Ормузькій протоці. У відповідь іранські збройні сили атакували об’єкти на території Катару, Кувейту, Бахрейну, Йорданії. Але вже в четвер у відносинах між Іраном і США стало "набагато спокійніше", ніж у попередні дні, багато в чому завдяки зусиллям посередників, зазначав портал Axios.

#сша_іран #ормузька_протока
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