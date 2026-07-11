Окупанти за добу 44 рази обстріляли міста і села Донецької області, 7 людей загинули і 21 поранений – ОВА

Сім мирних жителів селищ Біленьке та Шабельківка Краматорського району Донецької області загинули, ще 21 житель району отримав поранення внаслідок обстрілів з боку російських окупантів протягом минулої доби, повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін вранці у суботу, 11 липня.

"У Святогірську пошкоджено приватні будинки. У Миколаївській громаді пошкоджено автомобіль. У Слов’янську поранено 2 людини, пошкоджено 7 приватних будинків, адмінбудівлю, крамницю, будівлю АЗС і 5 автомобілів; у Билбасівці поранено 3 людини. У Краматорську поранено 7 людей, пошкоджено автомобіль; у Біленькому 5 людей загинули і 7 поранені, у Шабельківці 2 людини загинули. В Олександрівці пошкоджено приватний будинок. У Новодонецькому пошкоджено приватний будинок, адмінбудівлю і 2 автівки; у Спасько-Михайлівці пошкоджено адмінбудівлю і 6 гаражів; у Курициному пошкоджено авто. У Дружківці поранено людину, пошкоджено багатоповерхівку; в Олексієво-Дружківці поранено людину", – написав Філашкін у Телеграм.

В інших районах області без постраждалих.

Всього за добу російські окупанти 44 рази обстріляли населені пункти області.

З населених пунктів на лінії фронту за минулу добу було евакуйовано 544 людини, у тому числі 76 дітей.

Як повідомлялося, 9 липня травня російські окупанти 43 рази обстріляли населені пункти Донецької області, загинув один, поранені десять мирних жителів. 8 липня окупанти 30 разів обстріляли населені пункти області, загинули четверо цивільних, було поранено ще семеро. 7 липня було 37 обстрілів, поранених було шестеро, без загиблих.

З населених пунктів на лінії фронту 9 липня за добу було евакуйовано 502 людини, у тому числі 73 дитини, 8 липня було евакуйовано 294 людини, у тому числі 94 дитини, 7 липня було евакуйовано 350 людей, у тому числі 94 дитини.

10 липня окупанти завдали удару по Краматорську та населених пунктах громади сімома авіабомбами, одна з них влучила у багатоповерхівку в Біленькому, ще одна – у крамницю, а решта – у приватний сектор. Повідомлялося, що в Біленькому щонайменше 4 людини загинули і 13 поранені, серед загиблих – 14-річний хлопець.

Також окупанти завдали авіаудару по приватному сектору Шабельківки Краматорської громади, було вщент зруйнувано житловий будинок, у якому перебували люди. Повідомлялося, що під час аварійно-рятувальних робіт надзвичайники виявили та деблокували тіла двох загиблих.