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РФ тимчасово зупинила судноплавство через Донсько-Азовський канал після атаки на судна в Азовському морі – ЗМІ

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РФ тимчасово зупинила судноплавство через Донсько-Азовський канал після атаки на судна в Азовському морі – ЗМІ

Після української атаки на російські судна в Азовському морі влада РФ тимчасово зупинила судноплавство через Донсько-Азовський канал, повідомляє Reuters із посиланням на три джерела в галузі експорту зерна.

За даними агентства, Донсько-Азовський канал є судноплавним водним шляхом, що з’єднує річку Дон з Азовським морем. Як зазначають аналітики ринку, до чверті експорту російської пшениці, найбільшим світовим експортером якої є РФ, проходить через Азовське море.

Один зі співрозмовників Reuters повідомив, що російські прикордонники поінформували судноплавні компанії про припинення прийому заявок на проходження через Керченську протоку, яка з’єднує Азовське та Чорне моря.

"Усі заявки на проходження через Керченську протоку, яка з’єднує Азовське та Чорне моря, не прийматимуться з 18:10 за місцевим часом у п’ятницю", – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, раніше Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про ураження 18 суден "тіньового флоту" РФ, нафтопереробного заводу у Краснодарському краї, нафтового терміналу та нафтобази в Ростовській області.

#призупинення #донсько_азовський_канал #рф #судноплавство
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