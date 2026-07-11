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Через наслідки масованої нічної атаки в Києві змінили маршрути громадського транспорту – КМДА

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Через наслідки масованої нічної атаки в Києві змінили маршрути громадського транспорту – КМДА
Фото: Вечірній Київ

Унаслідок масованої російської атаки на Київ у ніч на 11 липня в столиці тимчасово змінено рух окремих маршрутів громадського транспорту, а частину з них замінено альтернативними, повідомила пресслужба КМДА.

"Унаслідок масованої атаки в ніч на 11 липня громадський транспорт курсує зі змінами", – йдеться у повідомленні.

Зокрема, тимчасово призупинено рух трамваїв маршруту №8. Для перевезення пасажирів організовано тимчасовий автобусний маршрут №8Т за напрямком станція метро "Позняки" – вулиця Ялтинська.

Крім того, трамваї маршруту №25 курсують до станції метро "Бориспільська", тролейбуси №27 здійснюють рух за маршрутом станція метро "Почайна" – Індустріальний шляхопровід, а автобуси маршрутів №2 та №25 – до вулиці Новопольової.

У КМДА закликали жителів і гостей столиці враховувати тимчасові зміни під час планування поїздок. 

#київ #атака_рф #зміни #трамваї
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