Ліквідація наслідків російської атаки на Запоріжжя триває, пошкоджено 26 багатоповерхівок і 18 приватних будинків – ОВА

У Запоріжжі тривають роботи з ліквідації наслідків російської атаки, внаслідок якої пошкоджено 26 багатоквартирних будинків, 18 приватних осель і нежитлові будівлі у трьох районах міста.

"Удари росіян пошкодили 26 багатоквартирних будинків, 18 приватних осель і нежитлові будівлі у трьох районах Запоріжжя – Вознесенівському, Космічному та Шевченківському", – йдеться в повідомленні, поширеному ранком суботи очільником Запорізької обласної військової адміністрації Іваном Федоровим.

За інформацією очільника ОВА, станом на ранок комунальні служби вже виконали першочергові роботи із закриття вибитих вікон у 11 багатоквартирних будинках і 18 приватних оселях.

Як повідомлялося, кількість постраждалих через ворожу атаку по Запоріжжю станом на вечір п'ятниці становила 29 осіб.