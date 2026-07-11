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Сили безпілотних систем уразили за добу 1284 ворожі цілі

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Сили безпілотних систем уразили за добу 1284 ворожі цілі

Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) вразили 1284 цілі противника впродовж доби, повідомляють СБС в Телеграм-каналі станом на ранок суботи.

Згідно з повідомленням серед уражених цілей: 425 одиниць особового складу, з яких 214 – ліквідовано; 43 точки вильоту БпЛА; 8 засобів РЕБ; 81 одиниця автомобільної техніки; 10 артилерійських систем; 199 безпілотних літальних апаратів противника типу "коптер", "шахед", "гербера" та "крило".

"З початку липня (01-10.07) підрозділами угруповання СБС уражено 16 380 цілей противника, з них 3 433 – особового складу противника", – повідомили СБС.

 

#сбс #цілі #ураження
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