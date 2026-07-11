Кількість постраждалих через російський обстріл Києва зросла до 11 осіб – поліція

У Києві кількість постраждалих унаслідок нічного російського обстрілу зросла до 11 осіб, серед яких 11-річний хлопчик, правоохоронці документують наслідки атаки у Дарницькому, Дніпровському та Солом'янському районах столиці.

"В ніч на 11 липня російська федерація знову атакувала мирне населення. Станом на цей час відомо про 11 потерпілих, серед яких 11-річний хлопчик", – інформує пресслужба поліції Києва ранком суботи.

За даними поліції, внаслідок російської атаки пошкоджено житлові будинки, припарковані автомобілі та будівлю аптеки.

На місцях подій працюють поліцейські, рятувальники та інші профільні служби. Правоохоронці фіксують пошкодження майна та збирають докази чергового воєнного злочину.