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Під російськими ударами за добу опинилися 15 громад Сумщини, шестеро людей постраждали – поліція

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Під російськими ударами за добу опинилися 15 громад Сумщини, шестеро людей постраждали – поліція
Фото: https://t.me/UA_National_Police

Протягом минулої доби російські війська атакували 15 громад Сумської області, внаслідок чого шестеро людей дістали поранення, також зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури.

"У Сумській громаді внаслідок влучання ворожого дрона поранення отримав 64-річний чоловік. Пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури", – повідомила пресслужба Національної поліції України у Телеграм-каналі.

За інформацією правоохоронців, у Конотопській громаді російський безпілотник влучив по цивільних об'єктах, унаслідок чого поранення дістали троє людей – чоловіки віком 71 та 39 років і 60-річна жінка. Пошкоджено адміністративну будівлю, гаражне приміщення, легковий автомобіль, комунальне підприємство, навчальний заклад, дев'ять приватних будинків і газопровід.

У Тростянецькій громаді після удару ворожого безпілотника поранення отримали двоє чоловіків віком 32 та 35 років. Також зафіксовано пошкодження підприємства, легкового автомобіля та інших об'єктів цивільної інфраструктури.

 

#сумська_область #обстріли
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