Росіяни за добу атакували 51 населений пункт Запорізької області: одна людина загинула, 30 поранені

Внаслідок російських атак на Запорізьку область протягом минулої доби одна людина загинула, ще 30 дістали поранення, водночас під ворожими ударами опинився 51 населений пункт регіону.

"Надійшло 169 повідомлень про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла, автівок, гаражів та господарських будівель", – інформує очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Зокрема, окупанти здійснили 20 авіаударів по Запоріжжю, Новомиколаївці, Любицькому, Листівці, Новорозівці, Таврійському, Світлій Долині, Барвінівці, Червоному Яру, Свободі, Данилівці, Долинці, Омельнику, Єгорівці, Микільському, Широкому та Преображенці.

Крім того, 748 безпілотників різних модифікацій, переважно FPV, атакували Запоріжжя, Малокатеринівку, Річне, Новояковлівку, Біленьке, Канівське, Калинівку, Юрківку, Григорівку, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук'янівське, Малі Щербаки, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я, Лугівське, Чарівне, Новоселівку, Гуляйпільське, Староукраїнку, Святопетрівку, Верхню Терсу, Воздвижівку, Цвіткове, Оленокостянтинівку, Косівцеве, Добропілля та Рибне.

Також зафіксовано 10 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по Степовому, Чарівному, Гуляйпільському, Новоселівці та Верхній Терсі. Ще 233 артилерійські удари припали по Річному, Новояковлівці, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук'янівському, Малих Щербаках, Оріхову, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір'ю, Лугівському, Чарівному, Новоселівці, Гуляйпільському, Староукраїнці, Святопетрівці, Верхній Терсі, Воздвижівці, Цвітковому, Оленокостянтинівці та Косівцевому

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