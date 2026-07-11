ДСНС: Через російську атаку на Київ постраждали вже 10 людей, серед них дитина

Унаслідок третьої за тиждень російської атаки на Київ постраждали 10 людей, серед яких одна дитина, повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Вже втретє за тиждень росія прицільно обстрілює Київ. У Солом'янському, Дарницькому та Дніпровському районах міста зафіксовано влучання та пожежі", – йдеться у повідомленні пресслужби ДСНС, оприлюдненому вранці суботи у Facebook.

За даними служби, у Солом'янському районі внаслідок влучання в триповерхову офісну та складську будівлю виникла пожежа, яку наразі ліквідовано. За іншою адресою вибуховою хвилею пошкоджено залізничний локомотив.

"Дарницький район: після влучання в проїжджу частину сталося загоряння електрощитової регулювання світлофорів. Пожежу ліквідовано. У прилеглих житлових будинках вибито вікна", – інформують у відомстві.

Окрім того, у Дніпровському районі внаслідок влучання сталася пожежа у складському приміщенні.

Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки російської атаки, водночас дані щодо руйнувань та постраждалих уточнюються.