Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

ДСНС: Через російську атаку на Київ постраждали вже 10 людей, серед них дитина

1 хв читати
Додати як джерело
ДСНС: Через російську атаку на Київ постраждали вже 10 людей, серед них дитина
Фото: https://www.facebook.com/DSNS.GOV.UA

Унаслідок третьої за тиждень російської атаки на Київ постраждали 10 людей, серед яких одна дитина, повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Вже втретє за тиждень росія прицільно обстрілює Київ. У Солом'янському, Дарницькому та Дніпровському районах міста зафіксовано влучання та пожежі", – йдеться у повідомленні пресслужби ДСНС, оприлюдненому вранці суботи у Facebook.

За даними служби, у Солом'янському районі внаслідок влучання в триповерхову офісну та складську будівлю виникла пожежа, яку наразі ліквідовано. За іншою адресою вибуховою хвилею пошкоджено залізничний локомотив.

"Дарницький район: після влучання в проїжджу частину сталося загоряння електрощитової регулювання світлофорів. Пожежу ліквідовано. У прилеглих житлових будинках вибито вікна", – інформують у відомстві.

Окрім того, у Дніпровському районі внаслідок влучання сталася пожежа у складському приміщенні.

Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки російської атаки, водночас дані щодо руйнувань та постраждалих уточнюються.

 

#київ #атака
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Зеленський підписав указ про створення Об'єднаних сил швидкого реагування, його очолить бригадний генерал Волошин

Зеленський підписав указ про створення Об'єднаних сил швидкого реагування, його очолить бригадний генерал Волошин

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення Об'єднаних сил швидкого реагування у складі Збройних сил України (ЗСУ). "Команд…

Читати