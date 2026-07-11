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Окупанти за добу втратили 1490 осіб та 361 од. спецтехніки – Генштаб

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Окупанти за добу втратили 1490 осіб та 361 од. спецтехніки – Генштаб
Фото: Міністерство оборони України

Сили оборони за добу ліквідували 1490 окупантів, вісім танків, 74 артсистеми, десять бронемашин, 1294 БПЛА, а також 361 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook ранком суботи.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.07.26 орієнтовно склали особового складу – близько 1 417 770 (+1 490) осіб, танків – 12 116 (+8) од, бойових броньованих машин – 24 922 (+10) од, артилерійських систем – 45 754 (+74) од, РСЗВ – 1 924 (+1) од, засоби ППО – 1 485 (+4) од, літаків – 437 (+0) од, гелікоптерів – 353 (+0) од, наземні робототехнічні комплекси – 1 868 (+3) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 401 925 (+1 294) од, крилаті ракети – 4 887 (+0) од, кораблі / катери – 33 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 118 610 (+361) од, спеціальна техніка – 4 402 (+0) од", – йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

#генштаб_зсу #втрати_ворога
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