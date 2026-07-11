Німеччина може стати майданчиком для виробництва ракет Patriot для України – ЗМІ

Виробництво американських ракет-перехоплювачів Patriot для України, найімовірніше, буде організовано в Німеччині або іншій європейській країні, оскільки це вважається безпечнішим варіантом, а після завершення війни його можуть перенести на територію України, повідомляє Reuters із посиланням на джерела, обізнані з перебігом обговорень.

За даними агентства, Німеччина є однією з країн, яка може допомогти прискорити реалізацію проєкту, оскільки вже створила власний виробничий ланцюг для ракет-перехоплювачів PAC-2.

"Два джерела, знайомі з перебігом обговорень, повідомили, що нові ракети-перехоплювачі, ймовірно, вироблятимуться в Німеччині або іншій європейській країні, де це безпечніше, а після завершення війни виробництво може бути перенесене до України", – йдеться в повідомленні.