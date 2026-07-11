11 липня: Яке сьогодні свято, все про цей день

11 липня відзначають Всесвітній день народонаселення, День пам’яті жертв геноциду жителів Сребрениці (Боснія і Герцеговина).

Ще сьогодні Всесвітній день рому, Всесвітній день стрибків з парашутом, Всесвітній день поширення інформації про бензодіазепіни.

Православна церква вшановує пам'ять святої рівноапостольної княгині Ольги.

День 1597 Російська агресія - Day 1597 Russian aggression

День пам’яті жертв геноциду жителів Сребрениці (Боснія і Герцеговина)

День пам’яті жертв геноциду в Сребрениці є визначною пам’ятною датою, яка щорічно відзначається 11 липня у всьому Європейському Союзі. Цей похмурий день служить гострим нагадуванням про жорстокий геноцид, який стався в Сребрениці під час боснійської війни в липні 1995 року, коли понад 8000 боснійських чоловіків і хлопчиків були безжально вбиті силами боснійських сербів. Різанина в Сребрениці, визнана найгіршим злочином на європейській землі з часів Другої світової війни, є болісним символом неспроможності міжнародної спільноти втрутитися та запобігти геноциду.

Всесвітній день народонаселення

Відзначається щорічно відповідно до рекомендацій Керівної ради Фонду ООН у галузі народонаселення, поданих у Рішенні ПРООН 89/46, п. 21 від 1989 р., та резолюції Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 45 / 216.

Дата святкування обрана на честь дати перевищення кількості населення планети позначки 5 мільярдів осіб, що відбулось саме цього дня у 1987 році.

Всесвітній день рому

Всесвітній день рому - це святкова подія, присвячена святкуванню багатої історії, різноманітних смаків і культурного значення рому. Щорічно в другу суботу липня ця подія об'єднує шанувальників рому, барменів, винокурні та бренди з усього світу, щоб вшанувати цей алкогольний напій.

Всесвітній день стрибків з парашутом

Всесвітній день стрибків з парашутом — це міжнародний день святкування парашутного спорту, започаткований у 2024 році з ініціативи чотирьох провідних парашутних асоціацій світу. Вони об’єднали зусилля, щоб влаштувати глобальне дійство, де кожен стрибок з парашутом, зроблений цього дня, стає частиною великого світового рекорду. Це свято відзначатиметься щороку в другу суботу липня.

Всесвітній день поширення інформації про бензодіазепіни

Він покликаний підвищити рівень обізнаності та проінформувати суспільство про довгострокові ризики, пов’язані з вживанням бензодіазепінів. Бензодіазепіни – це клас психоактивних речовин, які допомагають заспокоїтися та полегшити засинання, зменшують тривожність та напруженість, знижують рівень тривожності. Але при цьому викликають залежність.

Народилися в цей день:

450 років від дня (1576) відкриття Гренландії англійською експедицією Мартіна Фробішера;

170 років від дня народження Петра Олексійовича Левченка (1856–1917), українського живописця-пейзажиста, графіка, майстра інтер’єрних композицій;

130 років від дня народження Зенона-Любомира Кириловича Дольницького (1896–1976), українського співака, педагога (Франція).

Ще цього дня:

1888 - У Києві на Софійській площі під час святкування 900-річчя прийняття християнства відкрито пам'ятник Богдану Хмельницькому. Ідея створення пам'ятника виникла серед громадськості з ініціативи історика, професора Київського університету Миколи Костомарова у 1840-х роках;

1944 - Засновано Українську Головну Визвольну Раду;

2008 - Компанія Apple Inc. відкрила iPhone App Store;

2014 - Унаслідок ракетного обстрілу з території Росії в районі Зеленопілля загинуло 36 українських військових;

2021 - Відбувся фінал Євро-2020 у Лондоні. Чемпіоном стала збірна Італії, яка в серії пенальті переграла збірну Англії з рахунком 3:2.

Церковне свято

Святої рівноапостольної княгині Ольги

11 липня православна церква України вшановує пам’ять святої рівноапостольної великої княгині Ольги, яка стала першим в історії Київської Русі правителем-жінкою. Ольга – правителька Київської Русі, стала першою володаркою держави, що офіційно прийняла християнство. Чому саме 11 липня вшановують одну з найвидатніших правительок Київської Русі. Її діяльність відіграла важливу роль у політичному зміцненні Русі та підготувала ґрунт для Хрещення держави, здійсненого її онуком — князем Володимиром Великим.

Княгиня Ольга належить до найвідоміших постатей української історії. Вона увійшла до літописів як мудра правителька, талановита дипломатка та реформаторка, а в церковній традиції отримала почесний титул рівноапостольної — той, який надають людям, чиє служіння поширенню християнства прирівнюють до місії апостолів.

За найпоширенішою версією, Ольга народилася приблизно наприкінці IX — на початку X століття поблизу Пскова. Важають, що Княгиня народилась у 890 році, зайняла престол у 945 (після смерті князя Ігоря). Ольга відрізнялась сильним та твердим характером, правила доволі жорстко, проте мудро й справедливо. Хрестилась свята княгиня у 957 році в Константинополі, у хрещенні має ім’я Олена.

Точних відомостей про походження Ольги історичні джерела не зберегли. Основним джерелом інформації про її життя є "Повість минулих літ", однак і вона містить небагато подробиць про ранні роки майбутньої княгині.

Згодом Ольга стала дружиною київського князя Ігоря Рюриковича. У них народився син Святослав, який після загибелі батька успадкував князівський престол.

У 945 році князь Ігор загинув під час збору данини з древлян. На той момент Святослав був ще малолітнім, тому управління державою перейшло до Ольги, яка стала регенткою при своєму синові.

Літопис розповідає, що після загибелі чоловіка княгиня жорстко придушила повстання древлян. Найвідоміші епізоди цієї історії описані в "Повісті минулих літ", однак сучасні історики зазначають, що окремі подробиці можуть мати літературний або символічний характер, властивий середньовічним хронікам. Попри драматичні події початку правління, Ольга зосередилася на зміцненні державної влади та впорядкуванні системи управління.

Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято

Іменини:

Аркадій, Іларіон, Лев, Олена, Ольга, Ілона.

З прикмет цього дня:

У День святої Ольги не варто позичати гроші, бо можна втратити їх. Заборонено також хизуватися, щоб не відлякувати від себе удачу. Також краще не переїдати, а вживати легкі страви і в невеликій кількості. Багато павутини в лісі - до дощу. Якщо траві багато роси – огірки не вродять. Багато мошкари – до хорошого врожаю грибів. Гучний грім – до тривалої зливи, глухий – до невеликого дощу. Сонячна погода на Ольгу - буде багатий урожай.

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