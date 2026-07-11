Іран, ймовірно, розпочав відновлення ядерних об'єктів – ЗМІ

Після отриманих пошкоджень Іран, ймовірно, розпочав відновлення своїх ядерних об'єктів, про що свідчать нові супутникові знімки, повідомляє CNN із посиланням на аналіз знімків.

"Ексклюзивні супутникові знімки, отримані та проаналізовані CNN у співпраці з Інститутом науки та міжнародної безпеки, свідчать про те, що Іран, ймовірно, намагається відновити свої ядерні об'єкти", – йдеться в повідомленні.

Виявлена активність на ядерних об'єктах Ірану викликала питання щодо можливого порушення Тегераном меморандуму про взаєморозуміння зі США, підписаного наприкінці червня.

Джерело: https://edition.cnn.com/2026/07/10/world/video/investigates-polglase-iran-nuclear-sat-imagery