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Іран, ймовірно, розпочав відновлення ядерних об'єктів – ЗМІ

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Після отриманих пошкоджень Іран, ймовірно, розпочав відновлення своїх ядерних об'єктів, про що свідчать нові супутникові знімки, повідомляє CNN із посиланням на аналіз знімків.

"Ексклюзивні супутникові знімки, отримані та проаналізовані CNN у співпраці з Інститутом науки та міжнародної безпеки, свідчать про те, що Іран, ймовірно, намагається відновити свої ядерні об'єкти", – йдеться в повідомленні.

Виявлена активність на ядерних об'єктах Ірану викликала питання щодо можливого порушення Тегераном меморандуму про взаєморозуміння зі США, підписаного наприкінці червня.

Джерело: https://edition.cnn.com/2026/07/10/world/video/investigates-polglase-iran-nuclear-sat-imagery

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