РФ використовувала зламані IP-камери в Нідерландах для збору даних про військові маршрути та постачання зброї Україні

Нідерланди стали однією з цілей масштабної російської шпигунської операції, у межах якої через зламані IP-камери збиралася інформація про військові логістичні маршрути, а також типи озброєння та військової техніки, що постачаються Україні, повідомило Міністерство оборони Нідерландів.

За даними відомства, під час розслідування було встановлено, що в межах масштабної міжнародної російської операції було зламано також невелику кількість IP-камер, розташованих уздовж військово-логістичних маршрутів у Нідерландах. Організації, які використовували ці камери, вже були попереджені, щоб вони могли вжити необхідних заходів.

"Завдяки такому способу шпигунства сторона, що здійснює операцію, отримує доступ до інформації, яка має значення для Росії. Йдеться, наприклад, про маршрути військових перевезень або про типи озброєння та військової техніки, що постачаються Україні", – йдеться в повідомленні.

Як пояснили у відомстві, операції були спрямовані проти окремих IP-камер, підключених до інтернету, до яких можна отримати віддалений доступ. Йдеться насамперед про камери, що перебувають у приватному користуванні, зокрема компаній.

У Міноборони зазначили, що спецслужби вже тривалий час попереджають про інтерес Росії до військово-логістичних маршрутів. Нідерланди як транзитна країна є важливою ціллю для шпигунства через своє географічне розташування та підтримку, яку країна надає Україні.

Джерело: https://www.defensie.nl/actueel/nieuws/2026/07/10/nederland-doelwit-van-russische-spionageoperatie-via-ip-cameras