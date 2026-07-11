У Дніпровському районі Києва внаслідок ракетної атаки пошкоджено нежитлову будівлю, ворог атакує ракетами – КМВА

Внаслідок російської ракетної атаки в Києві зафіксовано пошкодження цивільної нежитлової будівлі у Дніпровському районі, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"У Дніпровському районі фіксуємо наслідки атаки, пошкоджено цивільну нежитлову будівлю. Уточнюємо деталі", – написав Ткаченко у своєму Телеграм-каналі.

Він також закликав жителів столиці залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги.

"Будьте в укриттях до відбою тривоги!" – наголосив очільник КМВА.

Раніше Ткаченко повідомив про ракетну атаку на столицю та закликав киян дотримуватися правил безпеки: "Ворог атакує столицю ракетами. Будь ласка, перебувайте у безпечних місцях!".

Джерела: https://t.me/tkachenkotymur/2592

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