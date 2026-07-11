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Сили оборони відбили з початку доби 226 ворожих атак – Генштаб

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З початку доби відбулося 226 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22:00 п'ятниці.

"Агресор здійснив 57 авіаційних ударів із застосуванням 175 керованих авіаційних бомб, залучив для ударів 4913 дронів-камікадзе та здійснив 1847 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів", – інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровську напрямку, де агресор здійснив 29 штурмових та наступальних дій.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/40975

#ворог #генштаб #війна #країна #атаки
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