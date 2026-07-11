Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

США вимагають, щоб Іран до суботи заявив про відкриття Ормузької протоки та припинив обстріли суден

1 хв читати
Додати як джерело

Адміністрація президента США Дональда Трампа вимагає від Ірану до суботи публічно заявити про відкриття Ормузької протоки для судноплавства та зобов'язатися припинити обстріли комерційних суден, повідомляє портал Axios із посиланням на трьох представників США.

За їхніми словами, відповідне повідомлення Тегерану було передано як безпосередньо, так і через регіональних посередників. У Вашингтоні заявляють, що Іран порушив меморандум про взаєморозуміння (MOU), який він підписав зі США три тижні тому, неодноразово відкриваючи вогонь по комерційних суднах у протоці та навколо неї.

"Ми хочемо, щоб вони публічно заявили, що припинять стріляти по суднах, і прямо або принаймні опосередковано визнали, що вони припустилися помилки. Ми працюємо над цим зараз", – сказав один із представників США.

За його словами, Вашингтон також очікує від Ірану заяви про те, що всі канали в Ормузькій протоці будуть відкритими.

"Ми очікуємо, що іранці скажуть … що кожен канал у протоці буде відкритим і що він буде безплатним", – заявив посадовець.

Очікується, що у суботу в Маскаті відбудеться зустріч міністра закордонних справ Ірану Аббаса Арагчі та глави МЗС Оману Бадра аль-Бусаїді, під час якої сторони обговорять кризу навколо Ормузької протоки.

Джерело: https://www.axios.com/2026/07/10/iran-strait-hormuz-attacks-mou-deal?utm_campaign=mrf-utm_campaign=editorial&utm_source=x&utm_medium=owned_social&utm_source=twitter&utm_medium=social&mrfcid=202607106a45e242563de4749e8a4512

#протока #іран #сша #обстріли
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Зеленський підписав указ про створення Об'єднаних сил швидкого реагування, його очолить бригадний генерал Волошин

Зеленський підписав указ про створення Об'єднаних сил швидкого реагування, його очолить бригадний генерал Волошин

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення Об'єднаних сил швидкого реагування у складі Збройних сил України (ЗСУ). "Команд…

Читати