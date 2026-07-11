США вимагають, щоб Іран до суботи заявив про відкриття Ормузької протоки та припинив обстріли суден

Адміністрація президента США Дональда Трампа вимагає від Ірану до суботи публічно заявити про відкриття Ормузької протоки для судноплавства та зобов'язатися припинити обстріли комерційних суден, повідомляє портал Axios із посиланням на трьох представників США.

За їхніми словами, відповідне повідомлення Тегерану було передано як безпосередньо, так і через регіональних посередників. У Вашингтоні заявляють, що Іран порушив меморандум про взаєморозуміння (MOU), який він підписав зі США три тижні тому, неодноразово відкриваючи вогонь по комерційних суднах у протоці та навколо неї.

"Ми хочемо, щоб вони публічно заявили, що припинять стріляти по суднах, і прямо або принаймні опосередковано визнали, що вони припустилися помилки. Ми працюємо над цим зараз", – сказав один із представників США.

За його словами, Вашингтон також очікує від Ірану заяви про те, що всі канали в Ормузькій протоці будуть відкритими.

"Ми очікуємо, що іранці скажуть … що кожен канал у протоці буде відкритим і що він буде безплатним", – заявив посадовець.

Очікується, що у суботу в Маскаті відбудеться зустріч міністра закордонних справ Ірану Аббаса Арагчі та глави МЗС Оману Бадра аль-Бусаїді, під час якої сторони обговорять кризу навколо Ормузької протоки.

Джерело: https://www.axios.com/2026/07/10/iran-strait-hormuz-attacks-mou-deal?utm_campaign=mrf-utm_campaign=editorial&utm_source=x&utm_medium=owned_social&utm_source=twitter&utm_medium=social&mrfcid=202607106a45e242563de4749e8a4512