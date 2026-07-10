Сибіга обговорив із МакКолом зміцнення ППО, санкційний тиск на РФ та подальшу оборонну співпрацю зі США

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч із почесним головою Комітету у закордонних справах Палати представників Конгресу США Майклом МакКолом, під час якої сторони обговорили посилення протиповітряної оборони України, санкційний тиск на Росію та подальшу українсько-американську співпрацю у сфері оборони.

"Ми високо цінуємо потужну двопартійну та двопалатну підтримку України в Конгресі США, зокрема зусилля, спрямовані на зміцнення протиповітряної оборони України та посилення санкційного тиску на Росію. Кожна додаткова система протиповітряної оборони рятує життя, а кожен крок, що підвищує ціну агресії, наближає нас до тривалого миру", – написав Сибіга за підсумками зустрічі.

За словами міністра, він подякував Майклу МакКолу за його рішуче лідерство, незмінну особисту підтримку України, а також за візит на лінію фронту, зазначивши, що той став першим членом Конгресу США, який здійснив таку поїздку під час повномасштабної війни.

Під час зустрічі сторони також обговорили результати нещодавньої зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа в Анкарі, а також подальшу співпрацю між Україною та США у сфері оборони з особливою увагою до розвитку протиповітряної оборони та безпілотних систем.

"Ми також узгодили наші наступні спільні кроки щодо зміцнення оборонного потенціалу України, посилення нашої спільної безпеки та посилення тиску на Росію", – йдеться в повідомленні, поширеному главою МЗС у соціальній мережі Х.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/2075635468184469803?s=46