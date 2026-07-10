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Шестеро людей постраждали внаслідок російських атак на Сумщині, двоє зазнали важких травм

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Російські атаки на Сумську область у п'ятницю призвели до поранення шістьох людей, двоє з яких зазнали важких травм, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"Увечері росіяни атакували Тростянецьку громаду, попередньо – реактивним БпЛА. Ворог поцілив в об'єкт цивільної інфраструктури", – написав Григоров у Телеграм-каналі.

За його словами, внаслідок атаки двох чоловіків госпіталізували. Вони зазнали важких травм, однак їхній стан залишається стабільним. Постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

Начальник ОВА зазначив, що масштаби руйнувань та інші наслідки атаки наразі з'ясовуються.

Крім того, за інформацією Григорова, упродовж дня внаслідок російських атак троє жителів Конотопської громади та один житель Сумської громади отримали неважкі ушкодження.

Джерело: https://t.me/hryhorov_oleg/2838

#сумська #постраждалі #атаки
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