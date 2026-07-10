Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Російський FPV-дрон у Краматорську пошкодив автомобіль рятувальників – ДСНС

1 хв читати
Додати як джерело

У Краматорську Донецької області під час виконання службових завдань внаслідок удару російського FPV-дрона було пошкоджено автомобіль рятувальників, повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"Сьогодні під час виконання службових завдань внаслідок удару ворожого FPV-дрона було пошкоджено автомобіль надзвичайників", – йдеться у повідомленні ДСНС, оприлюдненому в Телеграм-каналі.

У ДСНС зазначили, що російські війська вкотре атакували тих, хто першими приходить на допомогу людям.

"Російські окупанти вкотре продемонстрували, що їхньою ціллю стають не лише мирні мешканці, а й ті, хто першим приходить на допомогу людям", – наголосили у службі.

Джерело: https://t.me/dsns_telegram/68438

#краматорськ #рятувальники #атака
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Зеленський підписав указ про створення Об'єднаних сил швидкого реагування, його очолить бригадний генерал Волошин

Зеленський підписав указ про створення Об'єднаних сил швидкого реагування, його очолить бригадний генерал Волошин

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення Об'єднаних сил швидкого реагування у складі Збройних сил України (ЗСУ). "Команд…

Читати