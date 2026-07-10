Російський FPV-дрон у Краматорську пошкодив автомобіль рятувальників – ДСНС

У Краматорську Донецької області під час виконання службових завдань внаслідок удару російського FPV-дрона було пошкоджено автомобіль рятувальників, повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"Сьогодні під час виконання службових завдань внаслідок удару ворожого FPV-дрона було пошкоджено автомобіль надзвичайників", – йдеться у повідомленні ДСНС, оприлюдненому в Телеграм-каналі.

У ДСНС зазначили, що російські війська вкотре атакували тих, хто першими приходить на допомогу людям.

"Російські окупанти вкотре продемонстрували, що їхньою ціллю стають не лише мирні мешканці, а й ті, хто першим приходить на допомогу людям", – наголосили у службі.

Джерело: https://t.me/dsns_telegram/68438