Україна вітає рішення про відкриття 6-го кластера у переговорах про вступ до ЄС: Це крок до сильнішої та безпечнішої Європи

Україна привітала рішення щодо відкриття 6-го кластера "Зовнішні відносини" у переговорах про вступ до Європейського Союзу, зазначивши, що цей крок сприятиме подальшому просуванню євроінтеграційного процесу, зміцненню спільної безпеки та поглибленню співпраці з ЄС у сфері зовнішньої політики й оборони, повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Ми вітаємо сьогоднішнє рішення COREPER (Комітет постійних представників країн ЄС – ІФ-У) щодо відкриття кластера 6 "Зовнішні відносини" для України та Молдови", – написав Сибіга у дописі в соціальній мережі X.

За словами міністра, Україна вдячна головуванню Ірландії в Раді ЄС та всім державам-членам Європейського Союзу за "цей черговий важливий крок у просуванні переговорів щодо вступу України до ЄС".

"Це також крок до зміцнення нашої спільної безпеки та створення сильнішої й безпечнішої Європи", – наголосив глава МЗС.

Сибіга зазначив, що відкриття 6-го кластера поглибить співпрацю України та ЄС у сфері зовнішньої політики й оборони, а також наблизить Україну до повноцінної участі у зовнішній політиці Євросоюзу.

Він також підкреслив, що Україна продовжує виконувати свої зобов'язання в межах кластера 6, а головним пріоритетом залишається повне узгодження української політики зі Спільною зовнішньою та безпековою політикою ЄС.

За словами міністра, наступним кроком стане засідання Міжурядової наради (IGC), яке відбудеться 14 липня, під час якого Україна очікує офіційного відкриття 6-го кластера.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/2075662980906094835?s=46