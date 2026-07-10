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До держбюджету України надійшло $3,35 млрд у межах спільної програми зі Світовим банком – Свириденко

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Україна отримала $3,35 млрд у межах Першої програми політики розвитку робочих місць та зростання приватного сектору, що реалізується спільно зі Світовим банком, кошти вже надійшли до державного бюджету та будуть спрямовані на підтримку макрофінансової стабільності й фінансування пріоритетних видатків в умовах воєнного стану, повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

За її словами, надходження коштів стало результатом угод, підписаних Україною та Світовим банком 24 червня на полях Конференції з відновлення України (URC 2026).

"Це фінансування стало можливим завдяки масштабному пакету реформ. Для виконання умов програми Уряд і Верховна Рада ухвалили 13 законів та 7 підзаконних нормативно-правових актів", – інформує Свириденко в дописі, поширеному в соціальній мережі Facebook.

Реформи охопили низку напрямів, серед яких удосконалення системи публічних закупівель, розвиток факторингу, інтеграція енергетичних ринків з Європейським Союзом, трансформація аграрного сектору, підтримка ветеранського підприємництва, розвиток житлової політики, модернізація дошкільної та професійної освіти, а також відновлення системи екологічного моніторингу викидів парникових газів.

"Наступний етап програми передбачає залучення ще 1 млрд доларів до кінця 2026 року після виконання визначених умов", – зазначила прем'єр-міністр.

Вона також повідомила, що частину фінансування в межах програми забезпечено гарантіями урядів Великої Британії та Японії.

#держбюджет #україна #світовий_банк #фінансування
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