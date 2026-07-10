Кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до 29 – ОВА

У Запоріжжі до 29 зросла кількість людей, які потребують медичної допомоги внаслідок російської атаки, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Кількість постраждалих, які потребують допомоги лікарів, збільшилась до 29", – написав Федоров у Телеграм-каналі.

Як повідомлялося, очільник ОВА інформував, що ворог атакував центр Запоріжжя КАБами. Через удари було зруйновано житлові та нежитлові будинки.

Раніше повідомлялося про шістнадцятьох постраждалих, серед яких – дитина, та одного загиблого.