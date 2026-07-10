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На Одещині російські війська атакували цивільну портову інфраструктуру, загинув докер-механізатор

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На Одещині російські війська атакували цивільну портову інфраструктуру, загинув докер-механізатор

Російські війська у п'ятницю завдали удару по цивільній портовій інфраструктурі Одеської області, внаслідок чого загинув докер-механізатор, повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"Найболючіше – загинула людина. Під час виконання своїх обов'язків загинув докер-механізатор. Щирі співчуття рідним, близьким і колегам загиблого", – написав він у Телеграм-каналі.

Як повідомив міністр, удар також спричинив пошкодження виробничих об'єктів і техніки на території портових операторів. Зокрема, пошкоджено службові та побутові приміщення, а також спеціалізовану техніку.

Крім того, внаслідок атаки виникла пожежа на території одного з портових терміналів, яку оперативно ліквідували рятувальники.

"Це черговий акт російського терору проти мирних людей та цивільної інфраструктури", – наголосив Кулеба.

 

#портова_інфраструктура #загиблий #одеська_область
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